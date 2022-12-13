طبيب يكشف خطورة «دعك» العين على الأطفال والكبار

قال الدكتور أشرف الهباق أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة بنها، إن هناك بعض الأفراد يعانون من حساسية موسمية، إذ يتعرض هؤلاء الأفراد لبعض الأعراض وتغيرات بالعين على فترات كإحمرار العين والتدميع والشعور بـ «الأكلان»، ويطلق عليهم أصحاب الحساسية المزمنة بالعين، غير أن بعض الأفراد يحدث لهم هذه الأعراض لأول مرة على غير العادة.

أضرار «دعك» العين على الأطفال والكبار «تحول نوع القرنية»

وأضاف «الهباق» في حوار مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أنه من الضروري عند وجود أي تغيرات بالعين، عدم «الدعك» في العين تمامًا خاصة مع وجود إحمرار أو «أكلان»، كونه يسبب أضرارا كبيرة على العين، سواء للأطفال أو للكبار، فالطفل الذي يقوم بـ «دعك» العين ينتج عنه تكون أكياس دهنية بالجفون كما تؤثر على القرنية خلال مرحلة نموها، وقد ينتج عنه تحول القرنية المستديرة إلى المخروطية.

ضرورة الاحتفاظ بقطرات العيون بالثلاجة

وأكد أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة بنها، أن «دعك» العين للكبار ينتج عنه ظهور الأكياس الدهنية بالجفون، إضافة إلى إصابة العين بالتلوث، مشددًا على ضرورة غسل العين بالمياه البادرة بصورة متكررة، مع التأكد من استمرار صلاحية القطرات قبل استخدامها، كما يفضل الاحتفاظ بالقطرات بالثلاجة.