رابط التسجيل بمؤتمر الدراسات العليا في العلوم التطبيقية بجامعة بنها

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها فتح باب التسجيل بالمؤتمر السنوي الثاني لطلاب الدراسات العليا في مجال العلوم التطبيقية، والذي يقام تحت رعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة في الفترة من 10 الى 11 مايو 2023 بمشاركه طلاب الدراسات العليا من داخل الجامعة وخارجها، وشباب الباحثين وعدد من المتحدثين المتخصصين في المجالات المختلفة للعلوم التطبيقية.

«الوطن» تستعرض فتح باب التسجيل للنسخة الثانية المؤتمر السنوي للدراسات العليا في العلوم التطبيقية بجامعة بنها، ورابط التسجيل بالمؤتمر للباحثين من داخل وخارج الجامعة.

رابط التسجيل في مؤتمر العلوم التطبيقية بجامعة بنها

أوضح الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث في بيان له، أنه يمكن التسجيل للمشاركة في المؤتمر الثاني للدراسات العليا في العلوم التطبيقية من خلال الرابط التالي من هنــا.

وأشار الجيزاوي إلى أن رسوم الاشتراك بالمؤتمر هي 1000 جنيه للمستمع و2000 جنيه لمن يشارك بورقة بحثية.

محاور المؤتمر الثاني للدراسات العليا في العلوم التطبيقية

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر في بيان له أن المؤتمر يناقش 4 محاور هي:

العلوم الزراعية والبيطرية

العلوم الهندسية والتكنولوجية

العلوم الطبية الإكلينيكية والصحية

العلوم الأساسية.

وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى بناء قدرات شباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا من اجل تحقيق رؤية ورسالة الجامعة وأهدافها الاستراتيجية ورؤية مصر 2030 في إطار إعداد باحثين ذوي كفاءات وقدرات تؤهلهم للقيام بهذه البحوث العلمية بما يحقق أهداف النمو والتنمية الاقتصادية، ورفع مستوى المعيشة وتغيير نوعية وجودة الحياة للمجتمع برمته وزيادة رفاهيته

وأضاف أن جامعة بنها تحرص على ربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة ودعم وتحفيز وتقدير المتميزين من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين والطلاب تأكيدا لدورهم الهام والمؤثر في تطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع في إطار الاهتمام بالبحث العلمي باعتباره البعد الرابع للتنمية وأحد ركائز الإبداع والابتكار وإنماء المعرفة وإثرائها ونشرها والسعي لتوظيفها لحل المشكلات المختلفة التي يواجهها المجتمع.