أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية: كيلو البلدي بـ 150 جنيها

حافظت أسعار اللحوم اليوم على ثباتها واستقرارها، في منافذ الجمعيات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة التابعة لوزارة التموين، نظرا للكميات الكبيرة التي تضخها وزارة التموين بشكل يومي، في جميع منافذها لتلبية احتياجات المواطنين، بأسعار تقل عن الموجودة في محلات الجزارة.

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر

حافظت أسعار اللحوم اليوم في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، والتي أتت على النحو التالي.

- البلدي الطازجة، سجل سعر الكيلو 150 جنيها.

- الكبدة البلدي بـ150 جنيها.

- السوداني الطازجة بـ135جنيها.

- اللحوم الضأن الطازجة بـ150 جنيها.

- اللحم المفروم الطازج بـ130 جنيها.

- البفتيك الطازج بـ160 جنيها.

- السجق الطازج الكيلو بـ100 جنيه.

أسعار اللحوم في محلات الجزارة

مازلت أسعار اللحوم فى محلات الجزارة بالأسواق المختلفة تشهد تذبذبا بين حين والآخر، بعد جولة «الوطن»، في الأسواق جاءت الأسعار كما يلي.

- البلدي الكندوز بين 175 إلى 185 جنيهًا للكيلو.

- الضأن يتراوح بين 185 و190 جنيه للكيلو.

- كباب الحلة يتراوح سعره بين 190 إلى 200 جنيها.

- الكبدة الكندوز بين 170 و180 جنيها للكيلو.

- الأستيك والبفتيك يتراوح سعره بين 200 جنيه.

- الجملي بلغ سعر الكيلو بين 160 و165 جنيها.

- اللحم المفروم بين 180 و190 جنيها.

- اللحم البتلو يتراوح بين 175 و185 جنيهًا.

- السجق البلدي من النوع البلدي سجل 170 جنيها.

- الموزة البلدي بقري 200-195 جنيها.