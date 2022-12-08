أسعار اللحوم اليوم الخميس في منافذ التموين.. أقل 30% عن محلات الجزارة

كميات كبيرة من اللحوم، تحرص على توفيرها وطرحها بشكل يومين وزارة التموين والتجارة الداخلية، بكل منافذها، حيث يوجد إقبالًا مستمرا من جانب المواطنين، نظرا لأن اللحوم من السلع التي يحرص الموطنين على شرائها بشكل مستمر.

خاصة أن أسعار اللحوم اليوم التي تطرحها يوميا وزارة التموين، منخفضة عن الأسعار الموجودة لدى محلات الجزارة المختلفة، لذا تشهد عمليات البحث إقبالا لمعرفة أسعار اللحوم اليوم.

أسعار اللحوم اليوم

بلغت أسعار اللحوم اليومن بمنافذ وزارة التموين، أقل بنحو 30% عن مثيلاتها في محلات الجزارة .

- البلدي الطازجة، سجل سعر الكيلو 145 جنيها.

- الكبدة البلدي بـ145 جنيها.

- السوداني الطازجة بـ125 جنيها.

- اللحوم الضأن الطازجة بـ145 جنيها.

- اللحم المفروم الطازج بـ130 جنيها.

- البفتيك الطازج بـ160 جنيها.

- السجق الطازج الكيلو بـ100 جنيه.

أسعار اللحوم في محلات الجزارة

فيما استقرت أسعار اللحوم اليوم بمحلات الجزارة، وفقا للنشرة السعرية الصادرة عن شعبة القصابين بالغرفة التجارية، وجاءت الأسعار كما يلي.

- البلدي الكندوز بين 175 إلى 190 جنيهًا للكيلو.

- الضأن يتراوح بين 180 و190 جنيه للكيلو.

- كباب الحلة يتراوح سعره بين 180 إلى 190 جنيها.

- الكبدة الكندوز بين 160 و180 جنيها للكيلو.

- الأستيك والبفتيك يتراوح سعره بين 200-210جنيه.

- الجملي بلغ سعر الكيلو بين 150 و160 جنيها.

- اللحم المفروم سجل بين 180 و190 جنيها.

- اللحم البتلو تراوح بين 170 و190 جنيهًا.

- السجق البلدي من النوع البلدي سجل سعرها 160 جنيها.

- الموزة البلدي بقري 195 جنيها.