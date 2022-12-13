مواعيد حملة شلل الأطفال وتلقي الجرعات يوميا.. ساعات قليلة على الانتهاء

تستمر حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، في عملها منذ انطلاقها يوم الأحد الماضي، وفق توجيهات وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان، وهو ما يلقى اهتماما كبيرا من المواطنين نظرا لحرصهم على تطعيم أبنائهم في الأعمار المختلفة المحددة لتلقي الجرعات.

وبدأت الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال 2022، عقب إعلان وزارة الصحة والسكان، عن انطلاقها الأحد 11 ديسمبر 2022، بداية من سن الولادة وحتى عمر 5 سنوات.

ويتسائل الناس عن مواعيد حملة شلل الأطفال ووقت تلقي الجرعات على مدار اليوم، وهو ما كشفته وزارة الصحة في بيان لها.

مواعيد حملة شلل الأطفال

تبدأ مواعيد حملة شلل الأطفال وتلقي الجرعات يوميا بداية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة الخامسة مساءا.

وجاءت أبرز الأماكن التي يمكن تلقي الجرعات فيها، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة والسكان، كالتالي:

أماكن تطعيم شلل الأطفال

يمكن تلقي جرعات التطعيم ضد شلل الأطفال في الأماكن التالية:

1- مكاتب الصحة

2- الوحدات الصحية والمراكز الطبية.

3- الميادين الكبرى ومحطات القطار.

4- مترو الأنفاق والأوتوبيس.

5- أماكن التجمعات مثل المساجد والكنائس والنوادي.

- كما يمكن تلقي الجرعات في الأسواق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.

- ويوجد فرق متحركة تمر على العمارات السكنية في مختلف الأماكن على مستوى محافظات الجمهورية.

وسينتهي تلقي التطعيمات ضد شلل الأطفال غدا الأربعاء المقرر 14 ديسمبر، وفقا لما أكدته وزارة الصحة.

أعراض تلقي التطعيم ضد شلل الأطفال

ارتفاع في درجة الحرارة.

الإسهال أو القيء، بدرجة خفيفة.

سوء الحالة المزاجية للطفل.