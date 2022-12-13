9 شروط لقبول طلبات الفئات المتاح لها تنزيل المواليد على بطاقة التموين

تنزيل المواليد على بطاقة التموين، أكثر ما يهم أصحاب البطاقات التموينية الراغبين في إضافة أبنائهم، من أجل زيادة الدعم التمويني المخصص للأسرة، سواء من دعم الخبز اليومي أو دعم السلع التموينية الشهرية، الذي يتحدد وفقا لعدد الأفراد المدرجين على البطاقة، إذ يحصل الفرد الواحد على 50 جنيها شهريا في صورة سلع تموينية، وعدد 5 أرغفة يوميا.

تنزيل المواليد على بطاقة التموين

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مكاتب التموين على مستوى المحافظات، باستلام طلبات تنزيل المواليد على بطاقة التموين، من بعض الفئات التي ينطبق عليهم معايير الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا للدعم.

الفئات المسموح لها بإضافة المواليد

نستعرض التفاصيل الخاصة بإضافة المواليد على بطاقة التموين، وفقا للملعن من وزارة التموين والمكاتب التموينية على مستوى المحافظات، كالتالي:

1- الفئات المسموح لها تقديم طلب إضافة المواليد هي:

- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

- حاملو كارنيه الخدمات المتكاملة.

- مستحقو معاش الضمان الاجتماعي من الأرامل والمطلقات.

- أبناء وزوجات الشهداء وأبناء الأسر البديلة.

2- تقديم الطلب يتم في المكتب التمويني التابع له الأسرة فقط، وفقا للحيز الجغرافي.

3- يجب ألا يزيد عدد الأفراد المدرجين على البطاقة عن 4 أفراد، حتى يتم استكمال العدد لـ4 بحد أقصى.

4- يجب ألا تقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن 4 أعوام، أي يكونوا من مواليد عام 2018 أو ما قبله.

5- بالنسبة لـ المطلقات، يجب أن يكون معاشها لا يتخطى 2700 جنيه، أو راتبها لا يزيد عن 3000 جنيه، حتى يتم قبول إضافة أبنائها، إذا كانت حاصلة على حكم رسمي بالحضانة من المحكمة.

6- بالنسبة للأرامل، يجب ألا تكون بطاقة الأسرة أقل من 4 أفراد، حتى يتم استكمال العدد بـ4 فقط، وأن يكون معاش الأرملة أقل من 2700 جنيه، مع تقديم صورة وفاة الزوج.

7- يجب تقديم صورة كارنيه الخدمات المتكاملة، بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

8- يجب تقديم صورة كارت تكافل وكرامة، بالنسبة لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

9- تقديم إفادة رسمية للأسرة، إذا كانت من أسر الشهداء.

10- تقديم إفادة من وزارة التضامن، تفيد بأن الطفل المراد إضافتها بالتبي رسميا، بالنسبة للأسر البديلة.

11- لا يوجد رابط إلكتروني لإضافة المواليد لأصحاب البطاقات، سواء على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية، والتقديم يدويا فقط في مكاتب التموين.

12- كل مكتب تمويني سيقوم بتجميع طلبات المواطنين والمستندات، وإرسالها إلى مديريات التموين، مرفق بها كشوف معتمدة وأسطوانة مدمجة، سيتم إرسالها إلى ديوان عام الوزارة.