إطلاق مبادرة «هن رائدات» بمركز شباب في بنها لتمكين الفتيات اقتصاديا

نفذت مديرية الشباب والرياضة «إدارة الشباب» في القليوبية بالتعاون مع الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية وجمعية تنمية وطن للمجتمعات المحلية «مشروع وطن»؛ مبادرة «هن رائدات»، التي تستهدف التمكين الاقتصادي للفتيات داخل المحافظة، وذلك بمركز شباب شبلنجة في إدارة بنها، بمشاركة 20 فتاة من عضوات نادي التطوع والمرأة بالمركز.

المبادرة تهدف إلى تأهيل الفتيات لسوق العمل

تهدف المبادرة إلى تأهيل الفتيات وشرح دور جمعية «تنمية وطن» في مساعدتهن والنهوض بهن وتحفيزهن للقيام بأفكار ومشاريع إيجابية، كما توضح الدور الذي تقدمه الجمعية في تمويل مشاريع هادفة، تعطيهن القدرة على الاعتماد على الذات، والمساهمة في رفع المستوى الاقتصادي للأسر في القليوبية.

تأتي المبادرة بعد إشارة البدء من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتنفيذ برنامج «دورنا - Y-lEAD» تحت شعار «نحو الجمهورية الجديدة» بالتعاون مع جمعية تنمية وطن للمجتمعات المحلية في المحافظات المختلفة، التي تعمل على بناء وإعداد قيادات وطنية شابة لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة في مختلف المجالات وفق رؤية مستقبلية من القيادات السياسية بالدولة.

بناء النشء والشباب

وأشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة؛ إلى اهتمام الوزارة بالتعاون مع منظمة المجتمع المدني بالشراكة في برامج مهمة تسهم في بناء ووعي النشء والشباب، لتفرز للدولة جيلًا مثقفًا قادر على الوصول بها إلى بر الأمان في ظل الظروف الراهنة عالميًا.