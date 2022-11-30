إطلاق مبادرة «اعرف مركزك» لنشر الأنشطة بين طلاب التعليم في قليوب

أطلقت إدارة شباب قليوب مبادرة «أعرف مركزك»، لنشر الأنشطة التي تقدمها مراكز الشباب بالذهاب إلى المدارس المجاورة بكل مركز.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، للتعريف بالدور الذي يقوم بيه، وشروط العضوية وأيضا إلقاء الضوء على دور البرلمان والفكر البرلماني.

تعاون بين الشباب والرياضة والتربية والتعليم بالقليوبية

تأتي المبادرة ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين مديرتي الشباب والرياضة بالقليوبية و التربية والتعليم، التي تسعى لجذب عدد أكبر من الشباب والفتيات بمراحل التعليم المختلفة للاشتراك في الأنشطة التى تقدمها مراكز الشباب.

انطلقت المبادرة من مدرسة دكتور جمال حمدان الإعدادية المشتركة الطلاب، حيث جرى عمل جلسات مناقشة معهم والتحدث عن أحلامهم وطموحاتهم، ومناقشة أنشطة وزارة الشباب والرياضة وتوظيفها للطلاب، وتوضيح دور مراكز الشباب فى خلق جيل واعي ، وعلى جانب المبادرة تم توضيح ما هو البرلمان، والفرق بين برلمان الشباب والطلائع، وكيفية المشاركة بنشاط البرلمان، ومناقشة مفهوم القيادة ودورها وأهميتها، وكيفية تطوير الفكر وبناء الذات.

جذب أكبر عدد من الشباب والفتيات

وأوضح «الصبروط»، أن المبادرة تهدف إلى جذب أكبر عدد من الشباب والفتيات في المراحل المختلفة للاشتراك في برلمان الطلائع والشباب، وتعريفهم أنشطة وزارة الشباب والرياضة بمراكز الشباب ومشاركتهم فيها لزيادة الوعي لدى شباب وطلائع المستقبل بأهمية المشاركة المجتمعية في تواجهه الدولة المصرية، وترسيخ المهارات القيادية للطلاب لأنهم قادة المستقبل.