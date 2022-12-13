«الخارجية الأمريكية»: ضرورة وجود قنوات تواصل مع روسيا في أوقات الأزمات

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، ضرورة وجود قنوات تواصل مع روسيا خاصة في أوقات الأزمات والنزاعات.

وأعلن برايس، في تصريحات له حسبما نقلت قناة «الحرة» الأمريكية، أن مسؤولين كبارًا من وزارة الخارجية الأمريكية التقوا الأسبوع الماضي مع نظرائهم من روسيا؛ للحديث عن بعض القضايا التي تخص الجانبين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن اللقاء تناول الكثير من المسائل التي تهم الجانبين، ولكنها لا تتعلق بأوكرانيا ولا بالمواطنين الأوكرانيين المحتجزين في روسيا.

وأضاف أن واشنطن لا تستطيع حاليًا الإبلاغ عن أي خطط محددة للاتصال بروسيا، لكنها ترى أهمية مواصلة العمل بشكل خاص في أوقات التوتر والصراع.