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عاجل.. «خطة النواب» توافق على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد

الفقي: الجماعات الإرهابية تثير الأكاذيب حول مشروع القانون

كتب:

محمد يوسف
01:17 م | الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
الدكتور فخري الفقي

الدكتور فخري الفقي

وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء على مشروع القانون المُقدم من الحكومة، لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع القانون، إن «الجماعات الإرهابية تثير الأكاذيب حول تعديل قانون الإجراءات الضريبية، فمن هربوا أموالهم إلى الخارج يثيرون الجدل حوله».

من جهته، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن «القانون يمكننا من التعامل مع مهربي الأموال إلى الخارج بطريقة غير مشروعة»، مشيرًا إلى القانون سيناقش في لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.

 

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