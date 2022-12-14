فيلم «عمهم» مهدد بسحبه من دور العرض بعدما حقق 9 آلاف جنيه فقط بالأمس

حقق فيلم «عمهم» إيرادات منخفضة، بلغت بالأمس 9 آلاف جنيه فقط، واحتل المرتبة الأخيرة بين الأفلام المنافسة الأخرى، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، ما يعرض الفيلم للسحب من دور العرض .

إجمالي إيرادات فيلم «عمهم»

جاء إجمالي إيرادات الفيلم حوالي 55 مليونا و918 ألف جنيه منذ طرحه بدور العرض، وكان متصدر المركز الأول بعد طرحه بدور العرض مباشرة، ثم تبدل الأمر وتغير، وجاء في المرتبة الأخيرة، بعدما حقق إيرادات منخفضة بشكل ملحوظ.

دور محمد إمام في فيلم «عمهم»

في إطار من الحركة والكوميديا، استطاع محمد إمام، أن يثبت حضوره في شباك التذاكر، من خلال فيلم «عمهم»، الذي يتناول قصة «سلطان»، لكن الصدفة تقوده إلى تزوير بعض الأموال، ليدخل في عدد من المشكلات والأزمات.

أبطال فيلم «عمهم»

جمع فيلم «عمهم» عددا من الفنانين، منهم: رياض الخولي، ومحمد سلام، وسيد رجب، ومحمد لطفي، وباسم سمرة، وهدى المفتي، وأيتن عامر، وأحمد خالد صالح، والشحات مبروك، وإشراف عام كريم السبكي، وإنتاج أحمد السبكي، وتأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.