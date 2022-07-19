خطوات حجز وحدة تجارية وإدارية بمدينة أسيوط الجديدة.. مساحات تصل لـ101م2

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، عن طرح عدد من المحلات التجارية والوحدات الإدارية، داخل مدينة أسيوط الجديدة، بمساحات مختلفة، للمواطنين الراغبين في الحصول على فرصة عمل من سكان المدينة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات حجز وحدة تجارية وإدارية بمدينة أسيوط الجديدة، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة أسيوط الجديدة.

خطوات حجز وحدة تجارية وإدارية بمدينة أسيوط الجديدة

1- تبدأ خطوات حجز وحدة تجارية وإدارية بمدينة أسيوط الجديدة، من خلال قيام المواطن الراغب في الحصول على وحدة تجارية أو إدارية، بالذهاب لمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة.

2- القيام بشراء كراسة الشروط الخاصة بتلك الوحدات.

3- عقب شراء كراسة الشروط، يتم سداد قيمة المصروفات المطلوبة.

4- حضور المتقدم للحجز المزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 26/7/2022، لبيع وتخصيص تلك الوحدات التجارية والإدارية المطروحة بالمدينة.

مساحة الوحدات التجارية والإدارية المطروحة بمدينة أسيوط الجديدة

وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة أسيوط الجديدة، يتمثل الطرح فى:

1- 14 محل تجاري، بمساحات تتراوح ما بين (21 متر مربع: 101 متر مربع).

2- 5 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح ما بين (33 متر مربع: 63 متر مربع).

3- طرح كافيتريا بمحطة نهاية الخطوط بمركز خدمات الحي الأول بالمدينة.

جدير بالذكر، أن وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، تقوم بطرح عدد كبير من الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، داخل المدن الجديدة، من حين لآخر، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بشروط معينة.

وتعد من أبرز الشروط التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق، للحصول على الوحدات السكنية، أن يكون المواطن المتقدم للحجز، من قاطني المدينة المطروح بها الوحدات السكنية، أو العاملين بها.