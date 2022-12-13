توقعات حالة الطقس لـ 72 ساعة مقبلة.. ودرجات الحرارة غدا الأربعاء

تتابع هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس وسقوط الأمطار على عدد من المحافظات، وتحدد حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وكذلك حالة الطقس ودرجات الحرارة غداً الأربعاء.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، أعلنت عنها الهيئة العامة للأرصاد، من خلال منشور على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، بداية من غد الأربعاء حتى الجمعة.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال الأيام الثلاثة المقبلة، تسود أجواء خريفية مائلة للبرود في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية على البلاد خلال الأيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الظواهر الجوية تشهد شبورة مائية صباح الخميس والجمعة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط وشمال سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط رياح احياناً على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

نسبة سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود نسبة أمطار خفيفة من 20 إلى 30 % على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غداً الأربعاء

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 14.

درجات الحرارة الخميس 15 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 13.

درجات الحرارة الجمعة 16 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 13.