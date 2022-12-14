وزير الدفاع الإيطالي يستبعد عودة العلاقات مع روسيا قريبا لسابق عهدها

استبعد وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروزيتّو، عودة العلاقات بين روما وموسكو في المستقبل القريب إلى سابق عهدها، حتى بعد التوصل لاتفاقية سلام بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في إحاطة وزير الدفاع الإيطالي أمام مجلس الشيوخ بشأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أكي).

علاقات روسيا وإيطاليا

وقال كروزيتو: «من المؤكد أن العلاقات مع روسيا لن تعود قريبًا، حتى لو تم الوصول إلى طاولة سلام .. لنكن واضحين، روسيا لم تعتقد أنها ستصل إلى هذه النقطة.. فكرة روسيا كانت احتلال ذلك البلد وتشكيل حكومة دمية».

التوصل إلى سلام

وأضاف كروزيتّو: «يجب أن نحاول إفهام روسيا بأن هذا المشروع قد فشل، وللقيام بذلك يتعين الوصول إلى طاولة سلام.. لا توجد بدائل كثيرة للوصول للسلام مقارنة بما نقوم به الآن.. لا يمكننا عدم الاكتراث وبوسعنا فقط مساعدة دولة تعرضت للهجوم بالطرق الممكنة التي يسمح بها دستورنا».