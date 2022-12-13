ريابكوف: لا توجد اتصالات متوقعة بين روسيا والولايات المتحدة

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إنه لا يتوقع حاليا إجراء اتصالات روسية أمريكية، بشأن تبادل السجناء.

تبادل المعلومات بين روسيا وأمريكا

وأضاف المسئول الروسي في تعليق على تصريحات من الولايات المتحدة، بأن الطرفين سيجريان مشاورات بشأن الأمريكي بول ويلان، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، «لا أعرف ما يدور في عقولهم، وفقا لمعلوماتي، لا توجد جهات اتصال، وليس من المفترض أن تكون حول هذا الموضوع».

وأوضح أن روسيا لديها اتصالات بين الحين والآخر مع الأمريكيين، على أسس مختلفة وعلى مستويات مختلفة، لكن التبادلات تتم من قبل أشخاص كانوا مشاركين في ذلك من قبل.

مشاورات روسية أمريكية

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان -في وقت سابق- إن المسؤولين الروس والأمريكيين سيعقدون مشاورات رفيعة المستوى هذا الأسبوع بشأن إمكانية تبادل الأمريكي بول ويلان.