الصحة: تحرير 69 محضرا متنوعا في حملات مكبرة بجنوب سيناء خلال 48 ساعة

أكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أنّ المديرية تقوم بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على المحال والمنشآت التي تقدم أغذية ومشروبات للمواطنين والسياح، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لضبط أي مخالفات تضر بصحة المواطن.

وأضاف «رخا» في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم، أنّ الهدف من استمرار الحملات هي الرقابة على الأسواق، لضمان تقديم غذاء آمن للمواطن ومحاربة الغش التجاري بشتي أشكاله.

تحرير 69 محضرا

وتابع وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أنّ الحملات تشمل كل المدن باستمرار، مشيرًا إلى أنه في حملة مكبرة خلال يومين، جرى تحرير 69 محضرًا متنوعًا في عدد من مدن المحافظة.

أوضح «رخا» أنه إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية شنت حملة في مدينة طور سيناء، وجرى المرور على 25 منشأة لتداول الأغذية والمشروبات، وتحرير 47 محضرًا متنوعًا، 24 محضرًا نظافة، 21 محضرًا عدم حمل شهادة صحية للعاملين بالأغذية، وجرى إعدام 133 كجم و6 لتر أغذية ومشروبات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي.

وأشار إلى أنه تقرر التوصية بغلق إدارى لمنشأة بها خطر داهم على الصحة العامة، ونقص شديد في الاشتراطات الصحية، وجري تحرير محضرى ضبط بوزن 38 كجم و4 لتر لأغذية ومشروبات منتهية الصلاحية.

المرور على 39 منشأة على مستوى المحافظة

ولفت إلى أنّه جرى المرور على 39 منشأة، تقدم أغذية ومشروبات على مستوي المحافظة، 25 في مدينة الطور، و14 منشأة في مدينتي نويبع وطابا، موضحًا أن الحملة التي جرت في مدينتي طابا ونويبع، أسفرت عن تحرير 12 محضرا نظافة، و10 محاضر عدم حمل شهادة صحية للعاملين بالأغذية، بالإضافة إلي إعدام 243 كجم و30 لتر اغذية ومشروبات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، وجرى تحرير مذكرتين غلق إدارى لمنشأتين بهما خطر داهم على الصحة العامة وغير مستوفاه للاشتراطات الصحية.

وتابع أن الحملة