قصواء الخلالي: الأفارقة يعولون كثيرا على القمة الأمريكية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن القمة الأمريكية الأفريقية التي تعقد في واشنطن على مدار 3 أيام، يعول عليها القادة الأفارقة، خاصة أن أمريكا تنظر للعالم الآن بشكل مختلف ولديها رؤية جديدة للإدارة والتعامل مع العالم نظرا للمعطيات الجديدة والكيانات الاقتصادية الكبيرة التي ظهرت؛ فالصين أصبحت قوية اقتصاديا قياسا بقوة الولايات المتحدة المعتادة تاريخيا.

تحول بطيئ في المشهد السياسي الدولي

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة cbc، أن العالم أصبح به أقطابا متعددة وهذا يعني أنه توجد كيانات أخرى كبرت أمام الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في السنوات الأخيرة، وتحديدا بداية من سنة 2000، إذ أن هناك تحولا بطيئا يحدث في المشهد السياسي الدولي وخريطة الكتلة الدولية الكبرى.

ولفتت إلى أن الدولة أو الكيان الأمريكي الآن وعلى مدار الفترة الماضية يبحث عن شكل جديد للتعاملات وفقا لتحليل أساتذة العلوم السياسية والمتخصصين حول العالم، موضحة أن الشكل الجديد للتعاملات الأمريكية يتضمن عقد اتفاقيات وتعاونات جديدة.

أوروبا تعيش في أزمة كبيرة بسبب نقص الكهرباء

وأوضحت أن روسيا تمثل كيانا عملاقا في العالم وأثرت اقتصاديا وسياسيا وعسكريا ودبلوماسيا وأمنيا وغيرها من الأصعدة، وأوروبا حاليا تعيش في مشكلة كبيرة بسبب نقص الكهرباء والطاقة والسلع والأغذية وانخفاض وتعطل الرواتب.

وأشارت «الخلالي» إلى أن هناك أقطابا جديدة أخرى ترغب في حماية نفسها ومصالحها فتفرض نفسها مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية، وكل هذه التفاصيل تبين سبب تعامل الدول والأمم المتحدة وحلف الناتو بشكل مختلف.