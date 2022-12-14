«إبهار» تحتفي بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي.. تخفيضات 40% على الكتب

فرحة كبيرة عمت أرجاء العالم العربي عقب فوز أسود الأطلس على منتخب البرتغال وتأهله للدور ربع النهائي بكأس العالم قطر 2022، وهو ما دفع دار «إبهار» للنشر والتوزيع، أن تقدم تخفيضات على إصداراتها بنسبة 40%، احتفاء بالفوز التاريخي للمنتخب المغربي الشقيق والإنجاز التاريخي الذي حققه: «فوز المغرب بيمثل لينا مصدر سعادة بكل تأكيد لبلد عربية شقيقة».

تحرص دار «إبهار» على تقدم عروض جديدة بشكل مستمر للتشجيع على القراءة وتقدم خصومات كبيرة في ظل غلاء أسعار الكتب، لتناسب جميع الفئات لشرائح القراء المختلفة وتقدم محتوى يليق بالذوق العام للقارئ، وفقًا أميرة البيلي مسؤولة دار إبهار للنشر، التي أكدت أن الدار من دور النشر القليلة في الوقت الحالي إن لم تكن الوحيدة اللي نفذت خصومات تصل لـ 50% على جميع إصداراتها وإصدارات دور النشر الكبيرة والمختلفة، تضمها الدار.

إبهار تضم عددا كبيرا من دور النشر والكتاب

ويشمل موقع إبهار الإلكتروني عددا كبيرا من أسماء دور النشر في الوسط الأدبي وعمل كربونات خصم كبيرة، وكان لها الأسبقية في عمل مسابقات أدبية مناسبة للقراء وتوزيع عدد كبير من الإصدارات من خلال الصفحة الرسمية والموقع الخاص به لتشجيع الجميع على القراءة.

الاستعداد لمعرض الكتاب

وتستعد دار نشر «إبهار» لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 المنتظر إقامته الشهر المقبل، بطموحات كبيرة ومحتويات ترضي جمهورها الذي تعود على الأفضل والأرقى كل عام وفي كل المعارض التي تشارك فيها، كما أوضحت «البيلي» أن الدار احتفلت منذ أيام قليلة بمرور3 سنوات من النجاح المُبهر الذي حققته خلال فترة زمنية قصيرة: «دايمًا بنسعى للقمة والتميز وده الشيء اللي بيرضي شغفنا في الوقت الحالي و خلال الفترات القادمة».