«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل اليوم الأول للقمة «الأمريكية - الأفريقية»

كشف رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، تفاصيل جلسات اليوم الافتتاحي للقمة «الأمريكية - الأفريقية»، مشيرًا إلى أنّ نيجيريا ورواندا وقّعا على معاهدة «أرتمس» للاستكشاف السلمي للفضاء؛ لتكون بذلك أول دولتين أفريقيتين توقعان على هذه المعاهدة؛ لتطوير أبحاث استكشاف الفضاء لديهم.

قضايا التعاون «الأمريكي - الأفريقي»

وأضاف «جبر»، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامية رغدة منير في استديو فضائية «القاهرة الإخبارية» بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أنّ اليوم الثاني للقمة سيكون مخصصًا بشكل أكبر لقضايا الشراكة «الأمريكية - الأفريقية» من تجارة وأمن وصحة وغذاء، لافتًا إلى أنّ اليوم الأول كان معنيًا بالقضايا الأفريقية الداخلية، بينما اليوم الثاني سيكون معنيًا بقضايا التعاون «الأمريكي - الأفريقي».

وأشار إلى أنّ جدول اجتماعات، أمس، ناقش موضوعات مثل تمكين القيادات الشابة ومشاركة منظمات المجتمع المدني والتنمية وفرصها في أفريقيا، وفرص التبادل التجاري، إضافة إلى التغيرات المناخية، والذي تم التركيز عليه في جلسة خاصة عن التغير المناخي وعمليات نقل الطاقة.

جلسات لمناقشة سبل التعاون

وأشار إلى أنّ القمة ستناقش أمن الغذاء وتوفيره من خلال التنمية الزراعية، مؤكدًا أنّه ستكون هناك جلسات لمناقشة سبل التعاون ومستقبل التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا.