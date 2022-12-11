العثور على جثة مجهولة الهوية خلف مصنع بالفيوم في ظروف غامضة

تسببت جثة مجهولة ملقاة خلف أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمحافظة الفيوم، في حالة من الفزع والرعب لدى العاملين، الذين أبلغوا الشرطة على الفور لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز الشرطة إلى مكان العثور على الجثة، وفرضت كردونًا أمنيًا لإتخاذ اللازم.

بلاغ بالعثور على جثة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص مجهولة الهوية ملقاة خلف أحد المصانع.

معاينة الجثة

وانتقلت قوة من مركز شرطة طامية تحت إشراف المقدم محمد عشري مفتش المباحث، إلى مكان العثور على الجثة خلف أحد المصانع في المنطقة الصناعية بمنطقة كوم أوشيم بنطاق المركز، وجرى معاينة الجثة وتبينّ أنّها لرجل مجهول الهوية.

نقل الجثة للمشرحة

ودفع مرفق الإسعاف بسيارة إلى مكان البلاغ، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، التي انتدبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات وتحديد أسباب ووقت الوفاة، وإيضاح إذا كان هناك شبهة جنائية في وفاته من عدمه.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة حيال الواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجثة وظروفها وملابساتها، وأُخطرت الجهات المختصة التي أمرت بمراجعة بلاغات الغياب والنشر بأوصاف الجثة لسرعة التعرف على هويته.