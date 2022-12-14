العثور على جثة فتاة داخل منزلها في التبين.. والتحريات: تسرب غاز

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة فتاة داخل منزلها بدائرة قسم شرطة التبين، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفية لسماع أقوالها حول ملابسات الوفاة.

بلاغ بالعثور على جثة فتاة داخل منزلها

تلقى مأمور قسم شرطة التبين بلاغا بالعثور على جثة فتاة داخل منزلها بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين وفاة فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها وعدم وجود كسر في النوافذ والأبواب، فضلا عن عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، وتم العثور على المتعلقات الشخصية الخاصة بالمتوفية.

نقل الجثة إلى مشرحة زينهم

وكشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، ورجحت أن يكون سبب الوفاة تسرب غاز، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.