آخر أعماله «خطبة الجمعة».. «سيد» صعد المنبر بدلا من الخطيب وتوفى بعد الصلاة

واقعة أثارت ذهول أهالي قرية كفر المداور التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، حينما غاب خطيب الجمعة عن الحضور بمسجد القرية لظروف طارئة، فصعد سيد عكوش، إلى المنبر بدلًا منه، وتوفاه الله بعد الصلاة مباشرة.

طه عكوش، ابن المتوفي، روى لـ«الوطن» ما حدث مع والده، الذي كان يعمل مديرًا للتعليم الابتدائي، وتوفي في أثناء صلاة الجمعة الماضية، حيث لم يحضر الخطيب الأساسي، فطلب الناس من والده الصعود إلى المنبر: «والدي كان معروف في القرية، لما الخطيب اتأخر قالهم إنه مش مجهز حاجة عشان يخطب، لكن يشاء ربنا إنه يطلع يخطب ويقول اللي يراضي به الناس ويوصيهم قبل آخر ساعة ويتوفى بعد الصلاة مباشرة بعد ما روّح البيت».

حسن الخاتمة.. آخر كلمات سيد عكوش

تحدث سيد عكوش، قبل وفاته في أثناء الخطبة عن حسن الخاتمة ومكافآت الله لذلك، وتناول الوصايا بين الجيران وبعد الخطبة، عاد إلى المنزل، وتحدث مع زوجته عن الخطبة وكان سعيدًا، وفي أثناء الحديث شعر بآلام توفي بعدها، وفقًا لـ«طه»: «قدر ربنا شاء إنه آخر كلماته تكون خطبة الجمعة».

شهرة سيد عكوش بين الناس

يشتهر سيد عكوش بعمل الخير والصلح بين الناس، فحزنت القرية بأكملها لوفاته، وتوالت الدعوات له، وفق نجله: «والدي مكنش بيسيب حد زعلان من حد ولا متضايق ولا حد عنده مشكلة ويسيبه، كان ربنا بيوفقه للصلح دايمًا وكان واصل للرحم».