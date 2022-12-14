«الأرصاد» تعلن توقعات الـ72 ساعة المقبلة.. طقس خريفي وشبورة صباحية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، من خلال صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وفقا للخرائط الطقسية الصادرة عن الأقمار الصناعية.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المنتظر أن تسود أجواء خريفية خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس حار على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى استمرار تكون الشبورة على بعض الطرق المؤدية للقاهرة وللوجه البحري وللسواحل الشمالية ولمدن القناة ولوسط وشمال سيناء ومحافظات شمال الصعيد.

درجات الحرارة الخميس 15 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 13.

درجات الحرارة الجمعة 16 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 13.

حالة الطقس ودرجات الحرارة السبت

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 14.