«الأرصاد» تكشف أسباب تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تتأثر خلال هذه الأيام بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض معه كتل هوائية ما بين الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية، وهو ما يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، خلال فترات النهار، لافتةً إلى وجود فرص أمطار خفيفة وغير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية، كما أنّ استقرار الأحوال الجوية سيستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

العظمى في القاهرة 25 درجة

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: «درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي درجة إلى 2 درجة، والعظمى على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 24 و25 درجة مئوية خلال فترة النهار، ومع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، فإننا نشعر بالارتفاع في درجات الحرارة، وبخاصة خلال فترات النهار».

وتابعت: «نشعر بالأجواء ما بين المعتدلة إلى المائلة للحرارة على المناطق الشمالية وأجواء حارة على المناطق الموجودة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال فترات النهار ومع سطوع أشعة الشمس، ولكن مع الغياب التام لأشعة الشمس، فإن درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، وبخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، وتكون أجواء باردة على أغلب أنحاء الجمهورية».

نصائح لعدم الانخداع بالطقس

وواصلت: «لا يجب أن ننخدع بفترات الدفء في النهار وأن نغير نوعية ملابسنا بشكل كبير ونحافظ على ارتداء الملابس الشتوية في فترات النهار والليل ومعنا جاكت في فترات الليل المتأخرة أو الصباح الباكر نرتديه لو شعرنا بانخفاض في درجات الحرارة».