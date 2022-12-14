التحفظ على مخدرات بـ 53 مليون جنيه و5 عاصر إجرامية في مطروح

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والعام والمركزي، وبمشاركة مديرية أمن مطروح، نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بمخدر الحشيش ومحاولتهم إعادة تدويره وخلطه لمضاعفة كمياته وترويجه على نطاق واسع، وكذا حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة لحماية نشاطهم الإجرامي، متخذين من دائرة قسم شرطة سيدي براني مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

التحفظ على 62 طربة من مخدر الحشيش

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم حيث تم ضبط إثنين من العناصر الإجرامية لأحدهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة سيدي براني، وبحوزتهما 62 طربة من مخدر الحشيش تزن 8 كيلو جرامات وكمية من مخدر البانجو تزن 3 كيلو جرامات وأدوات ومعدات خاصة بإعادة تدوير مخدر الحشيش وبندقية خرطوش وكمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة و2 سيارة دون لوحات ومبلغ مالي و6 هواتف.

ضبط ثلاثة عناصر إجرامية

كما تم ضبط ثلاثة من العناصر الإجرامية لأحدهم معلومات جنائية حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة سيدي براني، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش و10000 قرص مخدر من عقار الترامادول و2 بندقية آلية و5 خزائن وبندقية خرطوش وكمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة و3 سيارات إحداهم بدون لوحات وعملات محلية وأجنبية و3 هاتف محمول.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 53 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطين.