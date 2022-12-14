البورصة تواصل الارتفاع.. 11.2 مليار جنيه مكاسب سوقية بمنتصف التعاملات

شهدت البورصة المصرية، ارتفاعات جماعية في منتصف تعاملات جلسة اليوم، محققة مكاسب سوقية تجاوزت 11 مليار جنيه، وسط توقعات باستمرار ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي Egx30 عند مستوى مقاومة 15500 نقطة، خلال الأسبوع الجاري.

مؤشر Egx30 يرتفع 0.95%

صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» في منتصف التعاملات بنسبة 0.95% إلى مستوى 15293.96 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.84%، عند مستوى 2878.46 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 1.74%

صعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 1.74%، في منتصف التعاملات عند مستوى 4251.7 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 1.85% عند مستوى 2668.49 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 1.8 مليار جنيه، من خلال التداول على 678.5 مليون سهم عبر تنفيذ 50.233 ألف صفقة.

رأس المال السوقي يربح 11.2 مليار جنيه

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في منتصف تعاملات الجلسة 11.2 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 982.395 مليار جنيه.

ويتوقع حسام عيد، خبير محلل مالي وخبير أسواق مال، استمرار صعود المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» نحو مستوى مقاومة 15000 نقطة، بدعم من ارتفاع أغلب الأسهم القيادية.