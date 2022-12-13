البورصة تحقق مكاسب سوقية 26.1 مليار جنيه في جلسة منتصف الأسبوع

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، أولى جلسات الأسبوع داخل المنطقة الخضراء، لترتفع جميع مؤشراتها، إذ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعًا بنسبة 2.9% عند مستوى 15150.31 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 2.72%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2826.48 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 4179.01 نقطة بارتفاع نسبته 3.41%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع بنسبة 4.03%

أغلق مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، على ارتفاع بنسبة 4.03%، ليغلق عند 2620.09 نقطة، وبلغت قيم التداولات 3.4 مليار جنيه، من خلال التداول على 1.6 مليون، وتنفيذ 103.731 ألف صفقة.

رأس المال السوقي يربح 26.1 مليار جنيه

واختتم رأس المال السوقي، تعاملات جلسة منتصف الأسبوع عند مستوى 970.955 مليار جنيه، بمكاسب نحو 26.1 مليار جنيه.

وقال حسام عيد، المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» أغلق تعاملات اليوم مرتفعًا، ليحقق بذلك قمة جديدة لم يشهدها منذ أكثر من ثلاث سنوات بفضل استمرار الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء.

ويتوقع «عيد»، أن يتجه المؤشر بهذا الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 15250 نقطة وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 15500 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه المؤشر الرئيسي إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 15000 نقطة، ثم مستوى الدعم الثاني وهو 14850 نقطة.

أداء إيجابي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة

وأشار «عيد»، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70»، إلى أنه أغلق مرتفعا، بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة

وتابع أنَّ استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 2800 نقطة قد يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2860 نقطة.