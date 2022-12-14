الرئيس الأوكراني يناشد المجتمع الدولي بمساعدة بلاده لنزع الألغام

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نيوزيلندا لأخذ زمام مبادرة الدعم الدولي لمساعدة بلاده على نزع الألغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة.

وأكد زيلينسكي، في خطاب عبر الفيديو ألقاه أمام البرلمان النيوزيلندي حسبما أفادت وكالة أنباء «إنترفاكس» الأوكرانية اليوم ،الأربعاء، أن هناك 174 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية المكتظة بالألغام أو غيرها من الذخائر غير المنفجرة.

وشدد الرئيس الأوكراني على أنه «ليس هناك من سلام حقيقي لأي طفل يمكن أن يموت بسبب لغم روسي مخفي مضاد للأفراد»، مناشدا نيوزيلندا التي يتمتع جيشها بخبرة كبيرة في مجال نزع الألغام بأن تقود جهود إزالة الألغام في أوكرانيا وتخفيف العواقب البيئية للنزاع.

وأضاف زيلينسكي أن البحر الأسود وبحر آزوف ملوثان بدورهما بألغام عائمة أودت بحياة مئات الآلاف من الكائنات الحية .