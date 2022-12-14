نظرا لزيادة اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين بمعاش تكافل وكرامة، الذي تكفله الدولة المصرية، من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

لذا تستعرض «الوطن»، من خلال المتابعات الخدمية التى يبحث عنها المواطنين بشكل دوري، كل ما يهم القراء عن معاش تكافل وكرامة، الذي وفرته الدولة المصرية، ونرصد من خلال السطور التالية، الحالات التى يحق لها الحصول على معاش «تكافل وكرامة»، وفقا لما حددتها وزارة التضامن الاجتماعي.

حالات يحق لها الحصول على معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، الحالات التى يحق لها الحصول علي كارت تكافل وكرامة، إذ يضمن معاش شهري وثابت لتلك الفئات، وهي «الأيتام، ذو الاحتياجات الخاصة، الأرامل والمطلقات، كبار السن، أولاد المسجونين إذا كان لا يوجد مصدر آخر للدخل، السيدات المهجرين -أي الذين تعرضو للهجر من الأزوج- وأصبحو معلقين لا أرامل ولا مطلقات».

المستندات المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، الذى تنطبق عليه الحالات التى يحق لها الحصول على معاش تكافل وكرامة، أن يقدم المستندات المطلوبة لأقرب وحدة اجتماعية تابعة له.

- صور بطاقة الرقم القومي السارية.

- صور قسيمة الطلاق «للمطلقات».

- شهادة الوفاة بالنسبة للسيدات الأرامل.

- صور شهادة الميلاد كمبيوترلأفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

- قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة والمقيدين جامعياً.

- إقرار الوصاية فى حالة «الأيتام».

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية «لذوي الاحيتاجات الخاصة».

- في حالة الهجر، مستندات من قسم الشرطة التابع له.

- صورة شهادة السجن بالنسبة لأبناء المسجونين.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، قامت مؤخرا بزيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش «تكافل وكرامة» لـ450 ألف أسرة، حيث وصل الآن إجمالي الأسر المستفيدة إلى 4.1 مليون أسرة.