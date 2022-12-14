رئيس جامعة بنها: رفع حالة الطوارئ استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول

أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، المقرر انطلاقها نهاية شهر ديسمبر الجاري، لافتا إلى رفع حالة الطوارئ في جميع قطاعات الجامعة والكليات استعدادا لأعمال الامتحانات.

استعدادات جامعة بنها للامتحانات

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس جامعة بنها، لمناقشة استعدادات الجامعة للامتحانات، وحضره الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة، والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة الأزمات والكوارث، ومنسق عام الأنشطة الطلابية، والمدير التنفيذى لمستشفى بنها الجامعي، والأمناء المساعدين، ومديري عموم الشؤون الطبية، وشؤون التعليم والطلاب، والأمن الإداري ورعاية الشباب.

توفير سبل الراحة والرعاية للطلاب

وأكد رئيس الجامعة، توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب، مشيرا إلى أنه جاري إعلان جداول الامتحانات ومراعاة أيام الأعياد والمناسبات، بالإضافة إلى توفير الملاحظين من الجهاز الإداري، والعمل على تجهيز اللجان والقاعات، وتوفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

ووجه «سوسة» بالغاء جميع الإجازات على كافة المستويات خلال فترة الامتحانات، وتكليف أفراد الدفاع المدني بالإدارة العامة للأمن الإدارى بفحص وصيانة والتأكد من سلامة طفايات الحريق، ومتابعة اشتراطات الحماية المدنية داخل القاعات.

كما برفع حالة الطوارئ في الإدارة الطبية والعيادات داخل الكليات، والتأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية والتمريض، وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية، وانتشار سيارات الإسعاف بمحيط اللجان لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات.