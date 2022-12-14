محافظ الجيزة يوجه بتنظيم أكمنة ثابتة ومتحركة لمنع إلقاء القمامة في الشوارع

تواصل محافظة الجيزة جهود تحسين مستوي النظافة ورفع المخلفات والرتش، والرصد الدوري لحالة الشوارع لإضفاء المظهر الحضاري للطرق، وكشفت محافظة الجيزة في بيان، اليوم، تكليف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي الطالبية وهيئة النظافة والتجميل، برفع كافة المخلفات والرتش بالتحويلة المرورية المؤدية إلى مطلع الطريق الدائري (طريق الساحل) للقادم من المريوطية، والمتجه إلى مناطق أرض البحر والمنيب لما تسببه من إعاقة الحركة المرورية في ضوء أعمال التوسعات الجارية بنطاق الطريق الدائري، وما يلزمه من إجراء تحويلات مرورية، للتيسير على المواطنين وتسهيل حركة سير المركبات.

تنظيم أكمنه ثابتة ومتحركة لضبط السيارات التي تلقي المخلفات

وشدد محافظ الجيزة، على الدكتور أشرف تامر رئيس حي الطالبية، بضرورة استمرار أعمال رفع كفاءة وتمهيد الطريق، والمتابعة الدورية للمنطقة حفاظ على حاله النظافة بها وتنظيم أكمنه ثابتة ومتحركة لضبط والتصدي للسيارات والمركبات التي تلقي المخلفات والرتش في الشوارع، إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

رفع 400 طن مخلفات ورتش

كما تابع جهود حملات رفع المخلفات والرتش بالمنطقة المشار إليها، والتي وصلت إلى أكثر من 80 نقلة بسيارات ومعدات، وتمكنت من رفع 400 طن مخلفات ورتش بمسار الطري، الأمر الذي ساهم في توسعته أمام الحركة المرورية، وإنهاء الإعاقات المرورية بمسار التحويلة.