«بَخَّ وبدل».. ألفاظ جديدة أجازها مجمع اللغة العربية في مصر

يلعب مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دورًا مهمًا في الحفاظ على اللغة وحماية قواعدها وتطويرها بما يلائم مستجدات العصر، كما يعمل المجمع على تقليل الفجوة بين العامية والفصحى، ولذلك يضيف المعجم كلمات جديدة إلى معاجم اللغة العربية، ومؤخر أضاف المجمع كلمتين هما «بَخَّ وبدل».

وقال المجمع في بيان: «بدل، المال يتقاضاه الموظف في الوظائف المعينة نظير غرضٍ ما، إلى جانب أجره الأساسي».

وجه الإجازة

جاء في معاجم اللغة: البَدَلُ من الشَّيء: الخَلَفُ والعِوَض، والكلمة صحيحة لغويًّا، صحيحة دلاليًّا.

مجمع اللغة العربية يضيف كلمات جديدة

كما أجاز كلمة بَخَّ: نَثَرَ ورَشَّ، يقال: بَخَّ السائلَ بَخًّا: نثره رشًّا، ومنه: بخَّ الدواءَ في جوفه، وبخَّ عليه الماءَ، وبخَّه بالماء، وبخَّ الحجرةَ بالمعطِّر، وبخَّ الحشرات بالمبيد، ومنه قولهم: بخَّ الثعبانُ سُمَّه، وبخَّت الحيةُ سمَّها: رشته في وجه من تعرَّض لها، وجه الاعتراض: لم ترد مادة «بَ خَّ خ» في معاجم اللغة.

وجه الإجازة

شاع بين الناس في العصر الحاضر استعمال مادة لغوية، لم تكن مستعملة في المعاجم القديمة، ولم يدرجها مجمع اللغة المصري في معاجمه، ولا سيما الوسيط والوجيز؛ ومن ثم كان عرض هذه المادة التي استُعمل منها الفعل الثلاثي المجرد (على النحو الموضح في خانة المدخل)؛ ومن مشتقات هذه المادة الشائعة الاستعمال، ما صِيغ على اسم الآلة بوزن فَعَّالة، وبوزن فَعَّال كذلك، إذ يقال: بَخَّاخَة، وهي أداة الرش وآلته، وجمعها: بَخَّاخات، وقد يُستعمل بَخَّاخ أيضًا؛ لذا يُقترح ضم هذه المادة ومشتقاتها إلى معجمات المجمع.

إجازة استعبط

وكان مجمع اللغة العربية قد تصدر التريند ومحركات البحث في أكتوبر الماضي بعد أعلن اجازو كلمة استعبط،

وأوضح المجمع أن وجه إجازة استعبط: المعجم الوسيط أجاز كلمة عبيط منذ سنوات، ، موضحا أنه جاء في الوسيط: رجل عبيط: أي أبله غير ناضج، وكلمة «عبيط» محدثة، فكأن الفعل «استعبط» بمعناه المذكور، مأُُخوذ من الصفة عبيط، وهو أخذ مشروع بحسب قرارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة.