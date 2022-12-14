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مساعد وزير الخارجية الأسبق: 55 مليون دولار مساعدات أمريكية للدول الإفريقية

كتب:

هاجر عمر
01:35 م | الأربعاء 14 ديسمبر 2022
القمة الأمريكية الأفريقية

القمة الأمريكية الأفريقية

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن استراتيجية الأمن القومي الأمريكي التي أصدرتها إدارة الرئيس بادين في 12 أكتوبر الماضي، كشفت أن الجزء المخصص لأفريقيا يتناول أبعاد التعاون ما بين الاستراتيجي والسياسي والأمني، مشيرًا إلى أن التعاون الأمني يعني اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بمكافحة الإرهاب والجامعات الإرهابية في القارة الأفريقية.

التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري

وأضاف هريدي في مداخلة هاتفية على فضائية «dmc»، أن الوثيقة تتناول التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إضافة إلى التعاون في مواجهة التغيرات المناخية، فضلًا عن تشجيع القطاع الخاص والشباب على إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى التعاون مع القارة السمراء على أنه تعاون شامل.

حزمة مساعدات للقارة السمراء

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن إدارة الرئيس بادين أعلنت منذ يومين عن حزمة مساعدات للقارة السمراء تقدر بـ 55 مليار دولار على مدار 3 سنوات مقبلة، منوهًا بأن القمة الأمريكية الأفريقية المقرر عقدها اليوم هي القمة الثانية التي تعقدها الولايات المتحدة الأمريكية مع الدول الإفريقية بعد القمة الأولى التي تم عقدتها خلال إدارة الرئيس أوباما.

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