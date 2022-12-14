احتراق سيارتين بالكامل في حادث تصادم على محور روكسي الجديد «صور»

شهد طريق محور روكسي الجديد في نطاق الوايلي، حادثًا مروعًا عندما اصطدمت سيارتين ملاكي وميكروباص واشتعلت النيران فيهما.

كانت البداية عندما تلقت أجهزة الأمن في القاهرة إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وجود مصادمة واحتراق سيارتين بطريق محور روكسي الجديد، باتجاه رمسيس في نطاق قسم شرطة الوايلي.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص، ما تسبب في اشتعال النيران بهما واحتراقهما بالكامل.

وتبين عدم وجود متوفين، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.