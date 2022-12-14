السبت.. انطلاق فعاليات الدورة الـ12 للمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر

تنطلق فعاليات الدورة الـ12 للمهرجان القومي للتحطيب بساحة سيدي أبوالحجاج الأقصري، وسط المدينة، يوم السبت المقبل، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والفنان أحمد الشافعي، رئيس المهرجان، وفرق التحطيب من محافظات الأقصر، وقنا وسوهاج، وأسيوط والمنيا وبني سويف، وفرق الفنون الشعبية من محافظات الصعيد.

مواعيد المهرجان القومي للتحطيب بالأقصر

وقال أحمد بدوي، مدير قصر ثقافة الأقصر، إنّ التجهيزات النهائية للمهرجان تتم خلال يومي 14 و15 الجاري، على أن يتم افتتاح المهرجان فعليًا في 17 من نفس الشهر، وتستمر فعالياته حتى يوم 27 ديسمبر، مشيرًا إلى أن حفل الافتتاح سيشهد عروضًا فنية ضخمة، تشارك في تنظيمها فرق الفنون الشعبية لعدة محافظات، ويشارك بالمهرجان فرق من المنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

مهرجان التحطيب لعبة توراثتها الأجيال

يشار إلى أنّ مهرجان التحطيب توقف عامين بسبب كورونا، وعاد العام الماضي بساحة قرية حسن فتحي، ورياضة التحطيب، تراثية توارثها المصريون من أجدادهم الفراعنة، حيث وجدت نفوشا تظهر ممارسة تلك الرياضة على جدارن المعابد والمقابر الفرعونية بوادي الملوك والملكات، وهي من الألعاب الثنائية التي تتطلب قوة وسرعة بديهة وشجاعة، وتم تسجيلها عام 2016 في اليونيسكو ضن التراث غير المادي.