يوسف الحسيني: أداء المغرب في المونديال يجب تدريسه

علق الإعلامي يوسف الحسيني، على تأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس العالم 2022، قائلا: «عاوزين كلنا نهنئ المغرب بالصعود التاريخي، حاجة عظمة لازم نشغل لهم أغنية والله وعملوها الرجالة عندنا هنا تأييدا وتشجيعا لهم».

دراسة الحالة المغربية بكل عناية

وأضاف يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، على القناة الأولى: «بالمناسبة لا نكتفي فقط بمسألة تهنئة وتشجيع المغرب وتمنياتنا لهم قلبيا وبمنتهى الإخلاص أنهم يفوزوا بالبطولة، هبقى فرحان أوي، بس بجد ومش هزار هذه الحالة المغربية لا بد أن تدرس بكل عناية، إزاي منتخب عربي استطاع الوصول لهذه المرحلة التاريخية مع كل التمنيات والأمل الكبير في أنهم ياخدوا البطولة».

عقدة الخواجة

وتابع: «لازم نتكلم عن عقدة الخواجة التي أصابت العرب بسبب الاستعمار ده مش كلام سياسة ولكن كلام في الواقع، فالمستعمر الأبيض نجح للأسف على مدار عقود في استغلال واحتلال أراضينا ونهب ثرواتنا سواء البشرية أو الموارد طبيعية، وكرس مفهوم أننا مهما عملنا لازم نلجأ للأجنبي والخواجة».

وواصل: «عمليا إحنا اللي سابقينهم في الحضارة والعلم وغيرها، حد يقولي هتفضل تتفاخر بمجد السابقين هقوله ليه منعملش مجد الحاضرين واللاحقين ومفيش حاجة نقصانا».