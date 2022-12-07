صالون «مقامات» يناقش الدور الرائد لسهير عبد العظيم في الموسيقى العربية

يناقش بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك، في شارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية «صالون مقامات»، بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، الدور الأكاديمي للراحلة الدكتورة سهير عبد العظيم في مجال الموسيقى العربية، وذلك في السابعة والنصف مساء الخميس 13 ديسمبر الجاري.

يستضيف الصالون، الذي يعقد هذا الشهر تحت عنوان «نجمة في سماء علوم الموسيقى»، الدكتورة رشا طموم أستاذ التأليف والنظريات بكلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان، إلى جانب ابنة الراحلة الدكتورة سهير عبد العظيم، ويدير اللقاء الدكتورة إيناس جلال الدين، والتي تستعرض مسيرة الراحلة، منذ دراستها للتربية الموسيقية، وتخرجها في 1962، وتتلمذها على يد أساتذة الموسيقى العربية عطيات عبد الخالق، جمعة محمد على، جورج ميشيل، كما كانت أول طالبة تدرس آلة الناي على يد العازف محمود عفت، يتخلل الصالون فاصل غنائي مع المطربة حسناء كمال.

أهمية عزف السلالم لرفع مستوى الأداء على آلة العود

سهير عبد العظيم حصلت على على درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الموسيقية، وتدرجت في المناصب الجامعية حتى أصبحت رئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، جامعة القاهرة عام 1998 وحتى 2005، ولها العديد من المؤلفات العلمية المهمة، منها «أجندة الموسيقى العربية، إلى جانب عدد من الأبحاث العلمية»، والتى من بينها، طريقة مقترحة لتدريس الصولفيج العربي، أهمية عزف السلالم لرفع مستوى الأداء على آلة العود، تحليل الموسيقى العربية وأهميته لفروع الموسيقى العربية، كما كرمتها دار الأوبرا المصرية باليوبيل الفضي لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 2016.