ناشطة أمريكية تدعو سكان الأرض عبر قناة الحياة لاتباع نظام غذائي نباتي لمعالجة الطبيعة

قالت ناشطة بيئية أمريكية من أصل تايواني، تدعى «لي تشو»، إن قضية تغير المناخ، وصلت إلى نقطة مفادها أنه لم يتبقى سوى، وقت محدود للعودة إلى مسار الأزمة، لكن من بين كل هذا يمكن فقط اتباع نظام غذائي نباتي لمعالجة الطبيعة، لأن نمط الحياة بهذا الشكل، أضر بالمحيطات بنسبة 85%، وكذلك إزالة الغابات.

نحتاج إلى 5 كواكب من الأرض من اللحم

وأضافت «لي تشو»، خلال حديثها على شاشة قناة «الحياة»، أن 75% من الأرض مليئة بالحيوانات والأعشاب، ونستخدم الكثير من الأبقار منها، وهناك 8 مليارات شخص على وجه الأرض، إذا أخذ كل شخص قطمة واحدة من اللحم، فبذلك نحتاج إلى 5 كواكب من الأرض من اللحم.

وتابعت: «وحتى وإن كانت لدينا انبعاثات منعدمة من الطاقة أو الصناعة أو السيارات الكهربائية، لكن ليس لدينا طبيعة، فليس لدينا طعام وبذلك سنموت قريبا جدا، إذا قمنا بتغير نظامنا الغذائي، فيمكننا الوصول إلى 1.5 درجة على الفور، لأن محيطنا سيتوقف عن إصدار 85% من التلوث الناجم عن تربية اللحوم».

وواصلت: «يمكننا استعادة مناخنا على الفور، وبهذه الطريقة سنعيش حياة سعيدة صحية، كما يمكننا أن ننمي ببطء الطاقة الخضراء في المستقبل، لذلك نحن مسؤولين عن إصرارنا هذا من أجل الأجيال القادمة».

توفير تريليون دولار إذا اختلف النظام الغذائي

واستكملت: «لدينا ظروف مختلفة من مناطق مختلفة من العالم مثل أفريقيا، إذا قاموا باتباع نظام غذائي نباتي، فسيحلون مشكلة الفقر وانعدام الأمن الغذائي والمرض، ولكن بالنسبة للدول التي بها نسبة أمراض عالية لأنهم يـأكلون الكثير من اللحوم، ولكن إذا غيروا نظامهم الغذائي فيمكنهم توفير تريليون دولار من العلاج الطبي وعلاج الأمراض وخلق مستقبل جيد».