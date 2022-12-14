«الأرصاد»: ارتفاع الحرارة مع آخر أيام الخريف وتسجل 31 درجة

أعلنت الهيئة العامة الأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس حتى منتصف الأسبوع المقبل، في آخر أيام شهر الخريف، إذ تقل فرص سقوط الأمطار، في حين تشهد درجات الحرارة ارتفاعات طفيفة على الأنحاء كافة.

وتسجل القاهرة بـ24-25 درجة، في حين تسجل درجة حرارة السواحل الشرقية والغربية بين 23-24 درجة، وتسجل على محافظات جنوب البلاد 31-29، وشمال الصعيد بين 25-26 درجة.

وأكدت الدكتورة منار غانم بهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ التقلبات الجوية متوقعة طوال فصل الخريف، لذا فان ارتفاع الحرارة فى تلك الأيام التي تعتبر آخر أيام فصل الربيع جاءت بسبب تأثر البلاد بمرتفع جوي يصاحبه كتل هوائية بين غربية وجنوبية الشرقية تزيد من فترات سطوع أشعة الشمس، وبالتالي ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.

وأشارت غانم، لـ«الوطن»، إلى أنّ حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وحتى منتصف الأسبوع المقبل، ستكون حارة على جنوب البلاد، في حين يكون مائلا للحرارة على منطقة مصر الوسطى، في حين تسود أجواء معتدلة على السواحل الشمالية وصولا إلى القاهرة الكبرى، خلال ساعات النهار، في حين تسود أجواء مائلة للبرودة مع بداية الليل، ويكون باردا في ساعات المساء المتأخرة والصباح الباكر.

درجات الحرارة غدا

وفقا لهيئة العامة للأرصاد الجوية، تسجل درجات الحرارة في حالة الطقس غدا على مدن الجمهورية المختلفة، كما يلي:

القاهرة 25 - 14

- العاصمة الإدارية 24 - 13

- أكتوبر 25 - 13

- بنها 24 - 13

- دمنهور 24 - 14

- كفر الشيخ 25 - 15

- المنصورة 24 - 14

- دمياط 24 - 15

- بورسعيد 23 - 16

- الإسماعيلية 25 - 14

- السويس 24 - 14

- الزقازيق 25 - 14

- شبين الكوم 25 - 14

- طنطا 24 - 13

- شلاتين 27 - 19

- الإسكندرية 25 - 15

- العلمين الجديدة 24 - 15

- وادي النطرون 25 - 14

- مطروح 25 - 13

- السلوم 24 - 15

- سيوة 22 - 10

- العريش 23 - 14

- رفح 23 - 15

- الطور 24 - 15

- كاترين 18 - 05

- رأس سدر 25 - 13

- نخل 22 - 07

- طابا 22 - 15

- نويبع 25 - 14

- حلايب 25 - 19

- شرم الشيخ 26 - 18

- الغردقة 27 - 14

- مرسى علم 27 - 17

- الفيوم 26 - 12

- بني سويف 26 - 11

- المنيا 26 - 10

- أسيوط 26 - 10

- سوهاج 26 - 09

- قنا 26 - 11

- الأقصر 26 - 13

- أسوان 28 - 14

- الوادي الجديد 26 - 08

- أبو سمبل 26 - 11

- أبو رماد 27 - 19

-رأس حدربة 24 - 20