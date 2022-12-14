«صحة المنيا»: تطعيم 998 ألف طفل ضد الشلل بعد 3 أيام من إطلاق الحملة

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال لليوم الرابع على التوالي، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حيث تستهدف الحملة الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات، ضمن جهود الدولة؛ للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، وحرصا على سلامة وصحة الطفل المصري.

وتنفذ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من خلال 2832 فريقًا ثابتًا ومتحركًا بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا، إضافة إلى تجهيز 347 وحدة صحية في جميع المراكز؛ لاستقبال الأطفال؛ للحصول على التطعيم.

أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أنه تم تطعيم 998 ألفا و239 طفلا منذ بداية الحملة حتى اليوم الثالث، مضيفا أنه يتم متابعة أعمال الحملة بصفة مستمرة؛ للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات تقابل الفرق المشاركة بالحملة والوصول إلى جميع الأطفال بالمراكز والقرى، مؤكداً على توحيد جميع الجهود لتحقيق الأهداف المطلوبة.

ناشد وكيل وزارة الصحة جموع المواطنين بضرورة تطعيم أبنائهم والتجاوب مع جميع الفرق الطبية لمساعدتهم في تنفيذ المهام، حفاظاً على صحة وسلامة أبنائهم ووقايتهم من هذا المرض وللحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، مشيرًا إلى أنّه يتم التنبيه على الفرق باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.