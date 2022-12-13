أسعار الذهب اليوم في مصر.. انخفاض جديد وعيار 21 بـ1640 جنيها

قال عبد الرحمن محمد، تاجر ذهب، بمحافظة الفيوم، إنّ أسعار الذهب اليوم في مصر شهدت انخفاضًا جديدًا في سعر الأعيرة المختلفة، وصل إلى 45.72 جنيه مقارنة بأسعار أمس الاثنين، موضحًا أنّ هناك ترقبا من المواطنين الذين يتابعون حركة الأسعار، وما إذا كان هذا المعدن سيستمر في الانخفاض أم سيعاود الارتفاع من جديد، في الوقت الذي تيجه فيه كثيرون من أصحاب السبائك لبيعها خوفًا من انخفاض السعر بصورة كبيرة.

وأضاف «عبد الرحمن» لـ«الوطن»، بأنّ هناك تحديثات مستمرة في أسعار الذهب اليوم، وآخر تحديث اليوم كان يشمل انخفاضًا جديدًا في السعر، لذلك يتردد العشرات من المواطنين على محال الصاغة يوميًا للسؤال عن الأسعار.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبيّن أنّ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء، انخفض أيضًا بمقدار 310 جنيهًا مقارنةً بسعره أمس، لافتًا إلى أنّه سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 13840 جنيهًا مقارنةً بـ 14150 جنيهًا بالأمس.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وأضاف أنّ سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بحسب آخر تحديث وصل إليهم جاء كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24: سجل 1874.29 جنيه للشراء، و1885.71 جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21: سجل 1640 جنيهًا للشراء، و1650 جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 18: سجل 1405.71 للشراء، فيما بلغ سعر البيع 1414.29 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 14: سجل 1093.33 للشراء، وسعر البيع 1100 جنيه.

ترقب وسط المواطنين

وأوضح «عبدالرحمن» لـ«الوطن»، أنّ هناك حالة ترقب وسط المواطنين، سواء من يرغبون في البيع أو الشراء، موضحًا أنّ كثيرين يأتون إلى محال الصاغة ويسألون عن سعر الذهب اليوم خصوصًا فيما يخص عيار 21، وعيار 18، ثم يغادرون دون البيع أو الشراء، بينما يسأله آخرون هل يبيعون ذهبهم الآن أم ينتظرون لارتفاع الذهب في المستقبل.

تحرك أصحاب السبائك

وأشار إلى أنّه خلال فترة انخفاض سعر الذهب دون 1000 جنيه، فوجئ بعدد كبير من المواطنين يقبلون على شراء السبائك بأوزان تبدأ من 20 جرامًا كاستثمار، موضحًا أنّها ربحت الكثير بالفعل، وفي الوقت الحالي يقبلون على البيع خوفًا من انخفاض السعر من جديد، رغبةً في الحصول على أكبر قدر من الأرباح.