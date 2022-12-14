إصابة 5 أشخاص في انقلاب تاكسي وتصادم سيارة ودراجة نارية بالمنيا

أُصيب 5 أشخاص، في حادثين منفصلين داخل محافظة المنيا، إذ انقلب تاكسي بالطريق الأوسطي المؤدي لمدينة المنيا الجديدة، كما وقع تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز سمالوط.

انقلاب سيارة تاكسي بالمنيا الجديدة

ووقع الحادث الأول بالطريق الأوسطي بالمنيا الجديدة، وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المحافظة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 3714 ن س ا، تاكسي، بسبب السرعة، ونتج عن ذلك إصابة كلا من إسلام محمد 18 عاما، طالب، مقيم بأسيوط، محمد سيد 21 عاما، مقيم بمدينة المنيا، بسحجات وكدمات وكسور، وتم نقلهما للمستشفي لتلقي العلاج.

تصادم سيارة ودراجة نارية بسمالوط

كما شهد الطريق الصحراوي الغربي حادث تصادم أمام قرية العزيمة في مركز سمالوط بين دراجة نارية وسيارة ربع نقل فر سائقها هاربا، وتبين بالفحص وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من محمد إبراهيم 65 عاما، صفاء محمد 38 عاما، خالد عبد الجواد 25 عاما، ويقيمون في مركز سمالوط، ونقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لضبط سائق السيارة الهارب.