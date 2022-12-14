سعر قنطار القطن جيزة «94» في 15 حلقة تسويقية بالشرقية والبحيرة

ارتفع سعر قنطار القطن قفزة في آخر مزاد علني جرى انعقاده بمحافظة الإسكندرية بسموحة، وتخطت الزيادة 2000 جنيها للقنطار الواحد.

كما سجل سعر القنطار في محافظتي الشرقية والبحيرة على التوالي، 7025 و6500 جنيها، لصنفي جيزة «94» و«86»، وبذلك قد سجل القنطار أعلى سعر منذ بدء التداول عليه من خلال المزادات العلنية وبالتبعية الحلقات التسويقية في مراكز المحافظات.

سعر قنطار القطن صنف جيزة «94»

وقال المهندس أشرف طه نصير، مدير عام مديرية الزراعة بالشرقية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن سعر قنطار القطن صنف جيزة «94»، سجل اليوم الأربعاء 7025 جنيها، لافتًا إلى أن آخر سعر لقنطار القطن في المزاد قبل الآخير بلغ 5000 جنيها.

وتابع: «سعر القنطار في زيادة مستمرة، إذ تصاعد من 4165 جنيها حتى 5000 جنيها إلى أن قفز لسعر 7025 جنيها لصنف جيزة «94».

سعر القنطار صنف جيزة 86 إكثار 6500

وفي محافظة البحيرة، سجّل سعر قنطار القطن اليوم الأربعاء، 6500 جنيها صنف جيزة «86 إكثار»، وأكد المهندس محمد بدر، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن السعر تراوح ما بين 6250 حتى 6500 جنيها في الحلقات التسويقية البالغ عددها 15 حلقة.

45 ألف فدان قطن بالبحيرة

جدير بالذكر وفق ما أوضحه وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة المهندس محمد بدر، أن مساحة البحيرة الحقلية الزراعية تبلغ 2 مليون و200 ألف فدانا، لافتا إلى المساحة الكلية المنزرعة بالقطن سجلت 45625 ألفا من الأفدنة الزراعية، متنوعة ما بين أصناف جيزة 86 وهو المساحة الكبرى، التي قد تصل 40 ألفا، وأكثر من 5 أفدنة من صنفي جيزة 94 و97.

في محافظة البحيرة سجل سعر صنف جيزة «86» إكثار، 6500 جنيها، في المزاد العلني الذي جرى انعقاده، بالإسكندرية بسموحة، وتراوح سعر قنطار القطن بين 6250 إلى 6500 جنيها في الحلقات التسويقية بالبحيرة والبالغ عددها نحو 15 حلقة تسويقية.

وقال المهندس محمد بدر، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن سعر قنطار القطن صنف جيزة «86»، تراوح بين 6250 حتى 6500 جنيها في حلقات التسويق، لافتا إلى ارتفاع سعر القطن بالمحافظة بعد انعقاد المزاد العلني الأخير بمحافظة الإسكندرية في سموحة.

45 ألف فدان من محصول القطن

وأشار وكيل زراعة البحيرة في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المحافظة حظت بزراعة 45 ألفا و625 فدانا من محصول القطن من صنف جيزة 86، لافتا إلى زراعة مساحة حقلية من محصول القطن من صنفي جيزة «97» و«94» لا تتجاوز 10 أفدنة على سبيل التجربة بتربة ومناخ البحيرة.