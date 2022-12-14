شاب ينهي حياة والده طعنا في ظروف غامضة بالسلام

أنهي شاب حياة والده طعنًا في ظروف غامضة بمدينة السلام، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

بداية البلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا بالعثور على جثة مسن غارقة في دمائها بمدينة السلام، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن في العقد السادس من العمر، وبالفحص تبين إصابته بعده طعنات في أماكن متفرقة من الجسم.

وكشفت التحريات بأنَّ نجل المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تمّ ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها واعترف بقتل المجني عليه، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.