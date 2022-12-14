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عاجل.. جدول امتحان الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول بمدارس الجيزة

كتب:

أميرة فكري
05:20 م | الأربعاء 14 ديسمبر 2022
طلاب يؤدون الامتحانات - أرشيفية

طلاب يؤدون الامتحانات - أرشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، ومؤكده يطبق القرار الوزاري ١٣٣ بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصف الرابع من الحلقة الابتدائية .

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي يوم ٩ يناير وتستمر حتي يوم ١٤ يناير 2023 المقبل كالتالي:

- يوم الأثنين 9 يناير 2022 امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف وامتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

- يوم الثلاثاء 10 يناير 2023 : امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف ومادة المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف.

- يوم الاربعاء ١١ يناير 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف وict لمدة ساعة ونصف.

- يوم الخميس ١٢ يناير 2023: امتحان مادة اللغة الانجليزية لمدة ساعة ونصف.

- يوم السبت ١٤ يناير 2023: امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة نصف .

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