عاجل.. جدول امتحان الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول بمدارس الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، ومؤكده يطبق القرار الوزاري ١٣٣ بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصف الرابع من الحلقة الابتدائية .

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي يوم ٩ يناير وتستمر حتي يوم ١٤ يناير 2023 المقبل كالتالي:

- يوم الأثنين 9 يناير 2022 امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف وامتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

- يوم الثلاثاء 10 يناير 2023 : امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف ومادة المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف.

- يوم الاربعاء ١١ يناير 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف وict لمدة ساعة ونصف.

- يوم الخميس ١٢ يناير 2023: امتحان مادة اللغة الانجليزية لمدة ساعة ونصف.

- يوم السبت ١٤ يناير 2023: امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة نصف .