أول مايسترو صعيدية: تكريمي في سفارة السويد أشعرني بالسعادة الغامرة

قالت إيمان الجنيدي، أول مايسترو صعيدية، إن صفحة «أحكي» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على السيدات دائمات الظهور، إذ يتمتعن بشخصية خاصة، مشيرة إلى أنه منذ عام، فوجئت بأن الصفحة كتبت مقالة جيدة عنها، «هما كانوا متابعني، وأنا مكنش ليا تواصل معاهم خالص».

الصفحة هاتفتني لإخباري بتكريمي في السفارة السويدية

وأضافت «الجنيدي»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، وتقدمه الإعلاميتان سالي شاهين وشيرين عفت، المذاع على فضائية «DMC»، أنه في أعقاب ذلك، هاتفتها الصفحة، لإخبارها بأنها جرى اختيارها لتكريمها كأول مايسترو صعيدية بسفارة السويد بالقاهرة.

واستطردت: «أنا سعيدة جدا لما لقيت الناس بتتابعني والناس من بره بيقولولي أن الصفحات كاتبة عني، وأنا بجد بكون فخورة جدا، وتمت المقابلة في السفارة السويدية، وكان شرف كبير جدا ليا أني أتكرم في مكان زي ده، والحمد لله كان يوم جميل، واستقبال السفير ليا كان هائل، والسفير شخصية بسيطة جدا».