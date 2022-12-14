جدول امتحانات «أولى إعدادي» للفصل الدراسي الأول 2023 بالجيزة

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عن جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023، موضحة أنه يُجري حالياً الاستعداد المكثف للامتحانات بالتنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية، ومراعاة تطبيق كل الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، في مختلف اللجان الامتحانية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2023

وتستعرض «الوطن»، جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2023، في إطار خدماتها التعليمية، بحسب ما أعلنت المديرية، ووزعته على جميع الإدارات التعليمية، التي أكدت أيضاً على الالتزام الكامل بالمواعيد.

- يوم الاثنين الموافق 9 يناير 2023، امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023، امتحان الهندسة والعلوم.

- يوم السبت الموافق 14 يناير 2023، امتحان الجبر والإحصاء واللغة الأجنبية.

- يوم الاثنين الموافق 16 يناير 2023، امتحان الدراسات الاجتماعية.

مواصفات امتحانات الصف الأول الإعدادي

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تطبيق القرار الوزاري 313 لسنة 2011 والقرار رقم 377 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل، مشددة على أن الطالب يختار نشاطين من قائمة الأنشطة الاختيارية وفق ميوله واهتماماته وقدراته، وأن يكون تقويم مواد الأنشطة التربوية عملياً قبل نهاية الفصل الدراسي.

ونوهت المديرية، إلى أن الامتحانات تُعقد ورقياً في لجان مؤمنة ومراعية لكل الإجراءات الوقائية، ووفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.