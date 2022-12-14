المستشار الألماني: 18 مليار يورو مساعدات جديدة لأوكرانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتز، في بيان الحكومة اليوم الأربعاء، أمام البرلمان الألماني، إن أوكرانيا تقاوم روسيا، وحسابات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم تنجح.

بيان للمستشار الألماني

جاء ذلك في بيان حكومة المستشار الألماني أولاف شولتز، بشأن قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة، ووعد أوكرانيا بمزيد من المساعدة، مشيرا إلى أن 18 مليار يورو أخرى من المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي، لم تحقق جميع أهدافه في أوكرانيا.

وقال شولتز في بيان حكومي في البوندستاج، بشأن قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة: «لم تنجح أي واحدة من خطط بوتين، لقد أخطأ بوتين في التقدير بشكل أساسي».

قبول التحدي للغرب

وذكر شولتز «لقد قبل الغرب التحدي»، تقاوم أوكرانيا روسيا، لكن الغرب قبل التحدي أيضًا، «جنبا إلى جنب مع أصدقائنا وشركائنا، دعمنا أوكرانيا بحزم - ماليا وإنسانيا وتسليحا- 18 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي، وأعلن عن 18 مليار يورو أخرى كمساعدات من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا».

وفيما يتعلق بالعقوبات ضد روسيا ، قال إنه «طالما استمر بوتين في تصرفه، فسيجري الحفاظ عليها وتشديدها».

وفيما يتعلق بالتعامل مع القضايا العالمية مثل حماية المناخ أو الأوبئة أو التنوع البيولوجي أو الرقمنة، دعا شولز إلى تعاون دولي واسع النطاق: «العصر ثنائي القطب الذي يدور فيه كل شيء حول الولايات المتحدة والصين يفتقد للواقع العالمي». «سيكون عالم القرن الحادي والعشرين عالمًا متعدد الأقطاب».