حبس مدرس لاتهامه بالتعدي بالضرب المبرح على طالب بالدقهلية

فوجئ أبوان بالدقهلية بتلقي مكالمة من داخل مدرسة طفلهم تخبرهم بوجود ابنهم بالمستشفى بعد تعرضه للضرب المبرح على يد معلمه خلال اليوم الدراسي.

ضرب طالب بطريقة بشعة

تبلغ مدير أمن مديرية الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز المطرية بورود بلاغًا من والد طفل يدعى«طه محمود الخضيري» تعرض للضرب المبرح على يد مدرسه بالمدرسة، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وعلى الفور تم القبض على المدرس ويدعى «سيد.ش»، وعرض على النيابة العامة، وبمواجهته بما اتهم به أقر، في محضر الشرطة، بما حدث وبضربه للطفل «طه».

وبسؤال الأطفال زملائه بالفصل أقروا بما حدث وهو تعرض الطفل للضرب المبرح على يد مدرسه دون أن يفعل شيئا.

القبض على المدرس واعترافه بضرب الطالب

وروي «هاني الخضيري»عم الطالب، في تصريح لـ«الوطن»، أنه فوجئ باتصال من شقيقه يخبره بحالة ابنه، لذلك تحركت الأسرة بشكل كامل، ووجدوا الطفل في حالة يرثى لها، ولم يتوقعوا أن ينهال المدرس بالضرب على الطالب بهذه الطريقة، لذلك تحرك مع والده لتحرير محضر بقسم شرطة المطرية برقم 11159 لسنة 2022، وتم إلقاء القبض على المدرس وبعد عرضه على جهات التحقيق اعترف بما فعل، وتقرر حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

عم الطالب يروى تفاصيل الواقعة

وأشار عم الطالب، إلى أن الطفل تعرض للضرب في أماكن متفرقة بجسده كادت أن تنهي حياته، وتركت علامات بارزة في جسده، موضحًا أن الطفل لم يرتكب جريمة حتى يتم الاعتداء عليه بهذه الطريقة، ولو أراد معاقبتهم على المشاغبة كان لابد من معاقبة الفصل أجمعه وبطريقة تتلاءم مع التعليم والتربية.