«الداخلية» تلقي القبض على متهمين بالتشاجر في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما جرى تداوله على أحد المواقع الإخبارية، بشأن مصرع شخص في مشاجرة بسبب معاكسة فتيات بالغربية، بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 13 الجاري، تبلغ لمركز شرطة السنطة بمديرية أمن الغربية، من بعض الأهالي، بوجود مشاجرة بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول مزارع «مصاب بجرح قطعي»، تم نقله لأحد المستشفيات، طرف ثاني سائق، بسبب خلافات مالية بين المصاب من الطرف الأول والطرف الثانى، لقيام الأخير بإعطائه مبلغا ماليا لشراء ماشية ولم يف بذلك.

وحال مطالبته برد المبلغ المالي، حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الطرف الأول على النحو المشار إليه، باستخدام سلاح أبيض «سكين»، وتم ضبط طرفى المشاجرة والأداة المستخدمة، وبمواجهتهما أيدا ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.